مسؤول أميركي: إصابة أميركيين في قاعدة عين الأسد العراقية بجروح جراء الهجوم على القاعدة

نقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول أميركي، إعلانه عن "إصابة أميركيين في قاعدة عين الأسد العراقية بجروح طفيفة جراء الهجوم على القاعدة".

هذا، وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أنّ 40 صاروخًا أطلقت تجاه قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم قوات أميركية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، عن هجوم بالصواريخ يستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي، تأكيده أنّ "صواريخ باليستية ضربت قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية بالعراق".

وتتبنى عادة "المقاومة الإسلامية في العراق" العمليات التي تستهدف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تواصل فيه واشنطن دعم تل أبيب في حربها التي تستهدف القطاع وتحاصر سكانه.