أيوب: سنشارك بجلسة الموازنة واعتبار العجز صفر كما ورد بتقرير لجنة المال غير مطابق للواقع

أكّدت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، أنّ "التكتّل سيشارك في الجلسة العامّة لدرس وإقرار مشروع ​الموازنة العامة​ عن العام 2024".

وأشارت، في تصريح إلى صحيفة "الدّيار"، إلى "أنّنا بعد أن درسنا الموازنة في ​لجنة المال والموازنة​ وختمنا جلساتها، فوجئنا بتقرير اللّجنة وتقرير وزير المال بأنّ العجز صفر، بينما خلال مناقشتنا للموازنة تبيّن لنا أنّ هناك 17 ألف مليار ليرة عجز فيها. ولم نكن قد اطّلعنا على هذه الأرقام الجديدة في التّقرير الّذي تلقّيناه بواسطة البريد الإلكتروني أمس، وهذا الأمر لا يشكّل طمأنينةً لنا".

ولفتت أيوب إلى أنّ "إزالة الضّرائب والرّسوم وتوحيد المعايير أمر جيّد، لكنّ اعتبار العجز صفر كما ورد في التّقرير غير مطابق للواقع، خصوصًا بوجود إنفاق خارج الموازنة"، معربةً عن خشيتها أن "يكون هذا من باب تبييض صفحة الحكومة، إذ لا يوجد ضمانات ملموسة بألّا تلجأ الحكومة إلى سلف الخزينة والإنفاق خارج الموازنة. إنّها محاولة لتجميل الواقع والقول إنّ الدّولة لن تستدين".