صحة غزة: أكثر من 25 ألف شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي والواقع الصحي "كارثي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25 ألفا و105 شهيد و62 ألفا و681 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وقالت الوزارة في بيان على حسابها في الفيسبوك: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25105 شهيداً و62681 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأضافت أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وتابعت الوزارة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

من جهته وصف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة الواقع الصحي في قطاع غزة بـ "الكارثي والمؤلم".

وقال في بيان نشره حساب الوزراة على فيسبوك، إن "الاحتلال الاسرائيلي يتعمد خنق وتدمير المنظومة الصحية وابقاء انهيارها".

وأضاف "لطواقم الطبية لا يمكنها الاستجابة لحجم ونوعية الاصابات اليومية"، مُشيراً إلى أن تكدس الحالات وعدم توفر الامكانيات العلاجية في المستشفيات يسارع في فقدان حياتها.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

