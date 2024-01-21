عبر معبر رفح.. إرسال قافلة مساعدات سعودية لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الأحد، عن دخول قافلة مساعدات إنسانية سعودية عبر معبر رفح باتجاه قطاع غزة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن القافلة تتضمن 45 شاحنة، وتحمل مساعدات طبية وإغاثية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الإغاثية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منصة (ساهم)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

من جهته أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 10 آلاف شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان على منصة "إكس": "يستمر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنذ بداية الحرب تم إيصال نحو 10 آلاف شاحنة".

وأضاف: "لا توجد أي قيود على كمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل إلى قطاع غزة".

وصرحت الوكالات الأممية منذ عدة أيام بأن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة وتفشي الأمراض المعدية.