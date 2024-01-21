وزير الخارجية السعودية: نمر بوقت خطير للغاية في المنطقة وندعو إلى وقف التصعيد والتهدئة

أكّد وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان، أنّ السّعوديّة "قلقة للغاية" من أنّ التّوتّرات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السّيطرة، وتؤدّي إلى تصعيد الصّراع في المنطقة.
ولفت، في مقابلة تلفزيونيّة تُبثّ اليوم، إلى "أنّنا نمرّ بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السّبب ندعو إلى وقف التّصعيد"، مشدّدًا على أنّ "السعودية تؤمن بشدّة بحريّة الملاحة وهذا شيء يجب حمايته، لكنّنا بحاجة أيضًا إلى حماية أمن المنطقة واستقرارها، ولذلك نحن نركّز بشدّة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".
وتشنّ الولايات المتحدة الأميركية منذ أيّام، ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، فيما أدّت الهجمات الّتي شنّها "الحوثيّون" على سفن في البحر الأحمر وما حوله خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تباطؤ التّجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد الحرب في غزة.
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