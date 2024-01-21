وفاة شاب بعد إصابته بطلق ناري في صدره داخل منزله في بخعون

أُصيب الشّاب "و. ف." بطلق ناري في صدره، من بندقيّة صيد داخل منزل عائلته الكائن في بلدة بخعون- الضنية، ونُقل إثر ذلك عبر سيّارة إسعاف تابعة لجهاز الطّوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقّي العلاج، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بإصابته.
وحضر عناصر من القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحوا تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.
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