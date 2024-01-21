وفاة شاب بعد إصابته بطلق ناري في صدره داخل منزله في بخعون

أُصيب الشّاب "و. ف." بطلق ناري في صدره، من بندقيّة صيد داخل منزل عائلته الكائن في بلدة ​بخعون​- ​الضنية​، ونُقل إثر ذلك عبر سيّارة إسعاف تابعة لجهاز الطّوارئ والإغاثة إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ لتلقّي العلاج، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة متأثّرًا بإصابته.

وحضر عناصر من القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحوا تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.