دار الفتوى بختام زيارة دريان إلى قطر: استبشر خيرًا من المسؤولين بالوقوف الدائم إلى جانب لبنان

اختتم مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، زيارته إلى دولة ​قطر​ بلقاء رئيس مجلس إدارة "قطر الخيريّة" الشّيخ حمد بن ناصر آل ثاني.

وأشار المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​، في بيان، إلى أنّ "بن ناصر اطّلع من دريان على المهام الدّينيّة والوطنيّة الّتي تقوم بها دار الفتوى والمؤسّسات التّابعة لها، وما تحتاجه من دعم للجهاز الدّيني والإداري، والمساعدة لتنفيذ بعض المشاريع وفي مقدّمتها مسجد الإمام الشّافعي في ​بيروت​، والقضايا التّنمويّة الّتي يرعاها المجلس الشّرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهوريّة؛ وتعزيز موارد صندوق الزّكاة في ​لبنان​".

ولفت إلى أنّ "دريان استبشر خيرًا من المسؤولين القطريّين في الوقوف الدّائم إلى جانب لبنان واللّبنانيّين، وإلى جانب دار الفتوى الّتي هي في أولى اهتماماتهم، وما تشكّله الدّار من ضمانة إسلاميّة ووطنيّة، من خلال دورها الرّائد في الحفاظ على الوحدة الإسلاميّة والوطنيّة، والعمل على نهوض الدّولة ومؤسّساتها".