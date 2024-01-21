أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مُعطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام إحدى الشّبكات بتخزين المخدرات، توضيبها، توزيعها وترويجها في مناطق عدّة من جبل لبنان".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم كلّ من: "م. د." (مواليد عام 1991، لبناني)، "ن. ح." (مواليد عام 1995، لبنانيّة) و"م. ح." (مواليد عام 1998، سوري)".
وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 2024-01-15، وفي محلّة الجاموس- الضاحية الجنوبية، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف (م. د.) بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع "BMW"، تمّ ضبطها"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشه والسّيّارة، عُثر على 3 علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين، مسدس حربي، مبلغ مالي، وهاتف خلوي".
وأشارت إلى أنّ "بالتّزامن، تمّت مداهمة منزله الكائن في المحلّة المذكورة، وأوقفت في داخله زوجة الأوّل و(م. ح.)"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشهما والمنزل، تمّ ضبط ما يلي: علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين زنتها نحو 9,5 غرامات، علبة بلاستيكيّة تحتوي على آثار بودرة بيضاء اللّون، كميّة كبيرة من الكبسولات والعلب البلاستيكيّة وأكياس النّايلون تُستخدم في توضيب المخدّرات، مصفاة حديديّة صغيرة الحجم تُستخدم في تعاطي المخدرات، هاتف خلوي ومبلغ مالي".
كما ذكرت أنّ "بالتّحقيق معهم، اعترف (م. د.) بقيامه بتخزين وتوضيب المخدّرات داخل منزله في محلّة الجاموس، وترويجها لعدد من الزّبائن على متن السّيّارة المضبوطة. كما صرّح (م. ح.) بقيامه بترويج المخدّرات، وتوزيعها على المروّجين، فيما اعترفت (ن. ح.) بما نُسب إليها وبتعاطي المخدرات".
وأفادت الشّعبة بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف أفراد شبكة لتخزين المخدرات وتوضيبها وترويجها تنشط في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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