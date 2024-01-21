وجّه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​راجي السعد​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "كلّ الدّعم لرئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في مواجهة حملات الاستهداف"، مؤكّدًا أنّه "يجب أن نُسقط لغة التّخوين الخشبيّة من قاموسنا اللّبناني، وأن نعتاد التّعامل مع بعضنا البعض بالسّياسة والنّقاشات، والقبول بالاختلاف من دون التّخوين وهدر الدّم والإساءات المقيتة".

كانت هذه تفاصيل خبر راجي السعد دعم سامي الجميل: يجب أن نُسقط لغة التخوين الخشبية من قاموسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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