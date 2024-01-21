كتائب «القسـ.ام» توجه رسالة جديدة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، رسالة باللغة العبرية لأهالي الأسرى الإسرائيليين.

وقالت "القسام" في رسالتها الموجهة لأهالي الأسرى: "إلى عائلات الأسرى، الخيار لكم في توابيت أم أحياء، حكومتكم تكذب والوقت ينفد".

وفي أوقات سابقة، أعلنت كتائب القسام عن مقتل ما لا يقل عن 63 أسيرًا إسرائيليًا لدى المقاومة الفلسطينية بسبب قصف إسرائيل لأماكن احتجز فيها أولئك الأسرى.

وبثت "القسام" في عدة فيديوهات رسائل مصورة لجنود أسرى قبل وبعد القصف، وآخرين قالت إن الاتصال انقطع بالخلايا التي كانت مسؤولة عن تأمين الحماية لهم بعد قصف إسرائيلي.

ويثير ملف الأسرى سخطا واسعا لدى شريحة كبيرة من الإسرائيليين، وشارك الآلاف في مظاهرات في مناطق إسرائيلية عدة من بينها اثنتان امام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيساريا بمدينة حيفا، وأخرى أمام منزله في مدينة القدس المحتلة، وفى مدينة تل أبيب ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لنتنياهو مطالبين بإسقاط حكومته.