اخبار العالم

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25105

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25105 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 107 على التوالي إلى 25105 شهداء، والجرحى إلى 62681، وكان معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 178 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 293 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا