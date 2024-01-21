ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25105

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 107 على التوالي إلى 25105 شهداء، والجرحى إلى 62681، وكان معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 178 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 293 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة.