نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 6170 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 6170 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة وفا الفلسطينية.

وكشف نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

ووفقا للبيان فقد توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في بيان اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أرتفع إلى أكثر من 25 ألف قتيل وما يزيد على 62 ألف جريح، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية البرية على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن 25,105 فلسطينيين قتلوا وأصيب 62681 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، بحسب بيان صحفي .

كما أضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا قتلوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

في وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.