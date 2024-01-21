8 مناطق شرقي النيل.. انقطاع المياه لـ 7 ساعات بمركز المنيا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن إنقطاع خدمة المياه في 8 مناطق بقرى شرق النيل بمركز المنيا، يوم غدٍ الإثنين، لمدة 7 ساعات.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة هي: "أبو فليو - سوادة - منشأة سوادة - الزاوية البحرية - الزاوية القبلية - مدينة الحرفيين - عزبة كيمو - عزبة العمدة". سيتم انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وذلك لأعمال تطهير الخزان الأرضي في محطة مياه سلطانة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمؤسسات الحيوية تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه، مع توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات.