الحرب تشتعل.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية بخطوط المواجهة

#أوكرانيا ستتلقى أيضا نحو 40 صاروخًا جوالًا إضافيا من طراز سكالب، المعروف باسم (ستورم شادو)، ومئات من صواريخ (جو- أرض) من طراز "إيه 2 إس إم" من #فرنسا.



الهجمات الروسية

اهتزت جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا بسلسلة من الهجمات الجوية المتبادلة التي شنتها القوات الروسية والأوكرانية اليوم الأحد، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف إن تسعة مواقع عسكرية روسية تعرضت لهجمات وتم تدمير العديد من مواقع المدفعية وكذلك نظام للدفاع الجوي فضلا عن مركز قيادة. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني أيضا عن سلسلة من الهجمات الروسية، حيث تسببت 69 ضربة جوية وهجمات صاروخية في العديد من الإصابات فضلا عن تدمير مباني سكنية أوكرانية وبنية تحتية مدنية.ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للهجمات أو عدد الإصابات.