اخبار العالم

الحرب تشتعل.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية بخطوط المواجهة

0 نشر
د ب أ- كييف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تشتعل.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية بخطوط المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اهتزت جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا بسلسلة من الهجمات الجوية المتبادلة التي شنتها القوات الروسية والأوكرانية اليوم الأحد، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف إن تسعة مواقع عسكرية روسية تعرضت لهجمات وتم تدمير العديد من مواقع المدفعية وكذلك نظام للدفاع الجوي فضلا عن مركز قيادة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الهجمات الروسية

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني أيضا عن سلسلة من الهجمات الروسية، حيث تسببت 69 ضربة جوية وهجمات صاروخية في العديد من الإصابات فضلا عن تدمير مباني سكنية أوكرانية وبنية تحتية مدنية.
ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للهجمات أو عدد الإصابات.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا