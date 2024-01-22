مزارع يقتل شقيقه في المنطقة الجبلية بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل حارس مزرعة خاصة، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد على يد شقيقه، داخل إحدى المزارع الجبلية، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، نُقلت الجثة للمشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بمقتل شخص داخل مزرعة جبلية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على "يوسف. ع" 30 عامًا، حارس بإحدى المزارع جثة هامدة مسجاة على الأرض داخل إحدى المزارع الجبلية دائرة المركز متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المجني عليه "إسماعيل" 24 عامًا مزارع؛ بسبب خلافات مالية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.