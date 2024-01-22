العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري بمنطقة كوبرى "بنها - المنصورة" بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية على جثة سائق مصاب بطلق ناري في منطقة كوبري "بنها - المنصورة"، بالقرب من الطريق الرابط بين بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية. تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي تفاصيل الحادث، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سائق في منطقة كوبري "بنها - المنصورة"، بالتحديد على الطريق الرابط بين بنها وكفر شكر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث مركزي بنها وكفر شكر إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إإلى مستشفى بنها الجامعي لتحديد سبب الوفاة بواسطة الطب الشرعي.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجثة تعود لسائق من مدينة كفر شكر. وقد تم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحقيق في ظروف الحادث وملابساته. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذا الحادث الغامض.