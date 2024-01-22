وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار مروع في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بـ"سماع دوي انفجار مروع في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران".
واوضح المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في مقاطعة سمنان، لوكالة أنباء "إرنا" إنه "تم إرسال قوات هذه الإدارة إلى المدينة الصناعية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر وعنوان هذا الانفجار".
كما أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة "أخبار قمرسار"، أن مصدر الصوت الرهيب غير معروف.
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