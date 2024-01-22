ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون" تمركزًا لجنود العدو، شرق حي الزيتون في مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى "أنّنا استهدفنا بصاروخ "بدر 1" تجمّعًا لجنود العدو الصّهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا تجمعَين لجنود العدو شرق حي الزيتون وشرق مخيم المغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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