إيطاليا: سلام الشرق الأوسط يتطلب جهدًا على المستوى الدبلوماسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه من أجل التوصل إلى حل للصراع الدائر في الشرق الأوسط يجب العمل بجد على المستوى الدبلوماسي لصالح السلام.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله في تصريحات للصحفيين اليوم /الاثنين/ على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في بروكسل "إن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هو الحل الوحيد إذا أردنا السلام والاستقرار، وبالتأكيد ينبغي على الدولة الفلسطينية (المستقبلية) أن تعترف بإسرائيل وينبغي على الأخيرة أن تعترف بالدولة الفلسطينية".

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي ومساعدة السكان المدنيين في غزة ودعمهم، مجددا التزام إيطاليا القوي تجاه الفلسطينيين.