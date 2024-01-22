رئيس بلدية صيدا أعلن بدء رفع النفايات من احياء وشوارع المنطقة

أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع، في بيان وجهه إلى أهالي المدينة، عن أهم وقائع حل أزمة النفايات بالتزامن مع مباشرة شركة سيتي بلو عملها إعتبارا من اليوم، حيث قامت فرق الشركة بتوزيع مستوعبات النفايات في الأحياء والمناطق المحددة، تمهيدا لرفعها وفق آلية فصلها بديع في بيانه.

وأشار بديع الى أنه " في اطار اطلاع اهل مدينة صيدا وجوارها والمقيمين فيها على اهم الوقائع المتعلقة بحل ازمة النفايات، يهمنا ابلاغكم بما يلي:

1) بدأت شركة سيتي بلو منذ صباح يوم الاثنين الواقع فيه 22/1/2024 بتوزيع المستوعبات في المواقع المتفق عليها مع بلديات الاتحاد المعنية.

2) بدءاً من الساعة الخامسة من صباح الاربعاء الواقع فيه 24/1/2024، ستتولى شركة سيتي بلو بواسطة خمس آليات Compactor برفع النفايات من خمسة مواقع هي: البوليفار الشرقي، البوليفار البحري، القياعة/النافعة، شارع رياض الصلح، طريق السراي/زاروب الاجاصة/ محيط الجامعة، وبالتزامن مع رفع النفايات، سيتم رشّ الكلس وتوزيع المستوعبات في تلك المناطق، كما ان الشركة ستستعين ب 2 بيك آب وآلية Bobcat وونش لتوزيع المستوعبات الكبيرة في المدينة.

3) علماً انّه وخلال الفترة الاولى، ستعمد الشركة الى القيام بعدة جولات خلال اليوم الواحد لرفع النفايات من المناطق بحسب الحاجة، كما ستعمد بواسطة عدة آلياتBobcat لتنظيف الشوارع وذلك لحين استكمال توزيع كافة المستوعبات بشكل كاف وفعّال، 4) في سبيل انجاح المرحلة الراهنة، يرجى من المواطنين التقيد بما يلي:

- وضع النفايات في كيس نايلون مغلق بإحكام وذلك في أقرب مستوعب، - عدم رمي اي نفايات خارج المستوعبات، - الابلاغ عن اي رصد ل " نكش وفلش" النفايات او رميها على الطرقات او خارج المستوعبات، - الابلاغ عن رصد اي خلل في أداء الشركة المكلفة برفع النفايات، - الالتزام بالتعليمات التي ستصدر تباعاً عن البلدية بخصوص المرحلة المستقبلية المتعلقة بأعمال الفرز والتدوير.

5) ان بلدية صيدا ملتزمة بتنفيذ الخطة البديلة لمدينة صيدا المتعلقة باجراء صيانة الآليات المتوافرة، شراء تجهيزات جديدة، ضبط المخالفات، كنس شوارع واحياء المدينة بشكل يومي واخد الاحتياطات اللازمة لاي طارىء وذلك بالتعاون مع اللجنة المشكّلة في هذا الخصوص والتي باشرت وبدعم من صندوق التكافل واصحاب المبادرات الكريمة والمشكورة".

أضاف: "ان بلدية صيدا ستبذل كافة الجهود اللازمة مع اللجنة المذكورة لمواكبة اعمال رفع وجمع النفايات وتصويب اداء معمل النفايات وغيرها من الاجراءات الآيلة الى تحقيق الاهداف المرجوة، وقد باشرت اللجنة منذ اليوم الاثنين الواقع فيه 22 الحالي باجتماعات مفتوحة في هذا الصدد.

وختم: "مع الامل والاصرار الدائم على ان تثمر الجهود المبذولة بالتوصل الى حل مستدام للازمة الخانقة التي عانت وتعاني منها مدينة صيدا في هذا الخصوص، فان المجلس البلدي لبلدية صيدا يؤكد بأن ما هو معروض اعلاه ليس سوى خطوة اولى في هذا المسار الذي يحتاج الى تعاون اهل المدينة والمقيمين فيها ودعم وتكاتف الجميع."

وكان بديع أوعز إلى فرق البلدية بالقيام بمبادرة إستباقية حيث عملت على رفع النفايات المتكدسة في منطقة عبرا شرق مدينة صيدا المقابلة لبناية البرج، وذلك قبيل حلول العاصفة المرتقبة يوم غد الثلاثاء ، بهدف تفادي إنجرافها مع سيول الأمطار، والتسبب بإنسداد أقنية مجاري تصريف مياه الشتاء والمجاري، وانتشارها في الأحياء القريبة في الهلالية - وحتى كوع الخروبي ومنطقة البرامية.