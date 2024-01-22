المجلس العام الماروني استنكر سرقة كنيسة مار يوسف الحكمة في الأشرفية: لكشف هوية المعتدين

أعربت الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، عم إستنكارها "لما نشهده في الفترة الأخيرة من مسلسل الإعتداءات المتنقلة على الكنائس في مناطق عدة من لبنان، كان آخرها حادث السرقة الذي تعرضت له كنيسة مار يوسف الحكمة في الأشرفية، والتي أحدثت صدمة لدى المواطنين، واضعين ما حصل في خانة العمل التخريبي المنظم والمشبوه".

وأشارت الهيئة، في بيان، الى ان "رئيس المجلس تداول في إتصالٍ هاتفي مع المونسنيور إغناطيوس الأسمر في تفاصيل هذه الجريمة الشنيعة"، ودعا القوى الأمنية الى "إجراء تحقيقٍ عاجلٍ وشفاف يفضي الى كشف هوية المعتدين وتحديد أسباب هذا الإعتداء السافر والخطير".