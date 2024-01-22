الهيئات الإقتصادية ناشدت النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة والتصويت عليها بالتعديلات

ناشدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية، عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، "نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب، منعاً لتطيير الجهود الجبارة والقَيِّمة التي بذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين، لا سيما الهيئات الإقتصادية، لإصلاح الإعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأولية التي وضعتها الحكومة".

وأعربت الهيئات، في بيان، عن "قلقها وخشيتها الكبيرين من إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإعادة كرة الموازنة الى ملعب الحكومة ما يتيح إقرارها بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة التي تلاقت في مفاصل عدة مع ملاحظات الهيئات الاقتصادية واقتراحاتها".

ودعت النواب والكتل النيابية الى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب"، وناشدتهم "التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعاً لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة. كذلك منعاً للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن".

ونبّهت من "خطر الرجوع الى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نية مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب"، مؤكدة "حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسياً بالاقتصاد الوطني".

واعتبرت ان "هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن"، مشددةً على "ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام والقطاع الخاص كي يبقى قادراً على الإنتاج وإدخال موارد للدولة"، مؤكدة أن "إطلاق عجلة الإقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة وإن الصيغة التي تم التوصل اليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف".