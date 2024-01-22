البرلمان التركي يصوّت الثلاثاء على انضمام السويد لحلف الناتو

يصوت البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي، وفق ما نقلت قناة "سي ان ان تورك" الاخبارية الخاصة، الامر الذي ينهي تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.
وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت اليها السويد وجارتها فنلندا ردا على الحرب الروسية الاوكرانية قبل نحو عامين.
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