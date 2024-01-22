حزمة دفاعية جديدة من بولندا لأوكرانيا

رغم مخاوف كييف من سقوط الدعم الأمريكي فإن الدول الأوروبية استمرت في إظهار الدعم لها، حيث تعهد رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بمواصلة دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي المستمر منذ عامين تقريبًا، وحل الخلافات بين وارسو وكييف بشأن شحنات الحبوب والنقل بالشاحنات التي أدت إلى توتر العلاقات بين الجارتين.

والتقى تاسك، الذي عاد إلى السلطة الشهر الماضي ويحرص على إظهار أن التغيير في الحكومة لن يغير سياسته تجاه أوكرانيا، مع نظيره الأوكراني، دينيس شميهال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستحصل على «حزمة دفاعية» جديدة من بولندا، حيث سعى حلفاء أوكرانيا في الآونة الأخيرة إلى طمأنتها بأنهم ملتزمون بالدفاع عنها على المدى الطويل

حجم المشتريات

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي دون الخوض في تفاصيل: «هناك شكل جديد من تفاعلنا لزيادة حجم مشتريات الأسلحة.. قرض بولندي لأوكرانيا».

وتأتي زيارة توسك بعد يوم من إعلان مسؤولين عينتهم موسكو في شرق أوكرانيا أن القصف الأوكراني أدى إلى مقتل 27 شخصًا على مشارف مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، ووصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الحادث بأنه «عمل إرهابي وحشي»، وأعلنت السلطات المحلية المدعومة من روسيا يوم حداد، لكن الجيش الأوكراني نفى أن يكون له أي علاقة بالهجوم، ولم يتسن على الفور التحقق من مزاعم أي من الجانبين.

تطورات الحرب

وفي تطورات أخرى متعلقة بالحرب، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها اعترضت جميع طائرات شاهد الثماني بدون طيار، التي أطلقتها روسيا خلال الليل فوق المناطق الجنوبية والوسطى من أوكرانيا.

وأدى الحطام الناتج عن ثلاث طائرات بدون طيار أسقطت فوق منطقة دنيبروبتروفسك الوسطى إلى اندلاع حريق في شركة مجهولة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي مكان آخر، زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خاركيف في اليوم الثالث من جولته في البلاد، وكانت ثاني أكبر مدينة من بين أهداف الهجوم الصاروخي الروسي الذي وقع في 16 يناير، وأدى إلى إصابة 17 مدنيًا. وزار غراندي الأطفال في المدرسة التي تم نقلها إلى نظام مترو الأنفاق في المدينة، وفي الوقت نفسه، قالت منصة الخدمات المصرفية الرقمية الأوكرانية الكبرى (Monobank) إنها تعرضت لهجوم واسع النطاق لرفض الخدمة من قبل قراصنة مجهولين، وقال البنك إنه تم صد الهجوم بنجاح دون أي عواقب كبيرة.

المصالح الأمريكية

ومن جهه أخرى أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت لتشكيل إدارة استعمارية في أوكرانيا تعمل لصالحها، وطالبت كييف بعزل الشخصيات القيادية المناهضة لواشنطن، وستتكون من الشخصيات الأوكرانية الذين تدربوا في الغرب وأقسموا الولاء للمصالح الأمريكية.

وأضاف أن «عشرات المسؤولين رفيعي المستوى من فريق زيلينسكي على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لواشنطن في الحكومة الأوكرانية».

وأشار إلى أن «الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يدرك أن الأدلة المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إنهائه كرئيس لنظام كييف». وفي وقت سابق، أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين،، بأن الغرب يدرك فشل العمليات العسكرية الأوكرانية، لكنه مصر على استخدام أوكرانيا لإيذاء روسيا. وقال ناريشكين للصحفيين في مينسك: «السياسيون وقادة الدول الغربية يدركون فشل ما يسمى بهجوم الصيف والخريف «الهجوم المضاد»، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية ضد القوات الروسية».

بولندا وأوكرانيا

تعد بولندا واحدة من أقوى حلفاء أوكرانيا.

قدمت بولندا الأسلحة والمساعدات الإنسانية، وفتحت حدودها أمام اللاجئين الأوكرانيين.

العلاقات توترت العام الماضي بعد أن أثارت المنافسة الاقتصادية من منتجي المواد الغذائية وسائقي الشاحنات الأوكرانيين غضب البولنديين.

أغلق المزارعون وسائقو الشاحنات البولنديون المعابر الحدودية، مما تسبب في حدوث عمليات دعم وتهديد تدفق بعض المساعدات إلى أوكرانيا.

اشتكى المزارعون البولنديون من أن واردات الأغذية الأوكرانية تسببت في انخفاض الأسعار، مما أضر بدخولهم.

قال سائقو الشاحنات إنهم يتعرضون لتخفيضات بسبب نظرائهم الأوكرانيين.

حظرت بولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى واردات الحبوب الأوكرانية بسبب النزاع التجاري.

أنهى المزارعون والشاحنات في بولندا الاحتجاجات في الوقت الحالي، لكن بولندا تبحث عن طرق لمعالجة مخاوفهم.

قال الرئيس البولندي إن وارسو تريد مساعدة أوكرانيا اقتصاديًا، ولكن ليس على حساب الشركات البولندية.

اقترح أن كييف بحاجة إلى تنظيم صناعة النقل بالشاحنات بشكل أفضل.