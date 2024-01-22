عاجل.. قصف أمريكي بريطاني على صنعاء وانفجارات عنيفة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد اليمن قصف أمريكي بريطاني في هذه الأثناء على العاصمة صنعاء مع انفجارات عنيفة تهز المدينة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، قالت مواقع عبرية، إن عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلوا في حدثيين خطيريين جنوب قطاع غزة، ورجحت أعداد القتلى 22 جندياً في انفجار مبنيين واستهداف دبابة وتفجير نفق في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام عبرية، الحدث بالأصعب حتى الآن، وتشارك 8 مروحيات في نقل جنود جيش الاحتلال القـتلى والجرحى في خانيونس وسط تأهب المستشفيات لاستقبال الجنود .

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الصحفيين، إلى الامتناع عن نشر أي إعلانات عن أحداث غزة لحين وصول الإعلانات الرسمية بعد إبلاغ العائلات .



وكانت كتائب القسام أعلنت، أنها فجرت مبنى تتحصن به قوة صهيونية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعتها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت القسام، إنها ستنشر مقاطع فيديو للحدث.



وقالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصال بمجموعة الجنود التي تعرضت لاستهداف بأكملها.