حزب الله يتبنى قصف معقل للجيش الإسرائيلي بتلة كوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة كوبرا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وبحسب وكالة الإنباء الروسية فأن "حزب الله" قد أفاد في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:30) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي السياق، أكدت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة طيرحرفا وأطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، مبينا أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

ويشار إلى أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق للنار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان.

وخلال لقاء نظيره الفرنسي، حذر جالانت من أن الحرب في الشمال ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان.

وجاء ذلك خلال لقائه نظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو.