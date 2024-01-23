وزير الصحة يتفقد مستشفى كوم حمادة: تحسين الخدمات الصحية على رأس أولويات الدولة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى كوم حمادة التخصصي، خلال زيارته لمحافظة البحيرة.

تابع الوزير سير العمل بأقسام، الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة والصيدلية للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأنشئ مستشفى كوم حمادة على مساحة إجمالية 8900 م (مساحة المباني 3100 م)، وبتكلفة إجمالية 838 مليون جنيه وتخدم حوالى مليون نسمة من سكان المحافظة.

ويتكون المستشفى من دور أرضى و5 أدوار علوية بطاقة استيعابية 262 سريرا ويضم 20 سرير عناية - 31 حضانات - 39 ماكينة غسيل كلوي - 114 سرير للقسم الداخلي - 6 أسرة للعمليات - 16 عيادة و4 أسنان - 15 سريرا للإفاقة - 16 سرير طوارئ.

وأكد وزير الصحة، الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أمنهم الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على رأس أولوياتها، حيث حققت مصر نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة.

حضر الجولة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.