الجيش الإسرائيلي: صاروخ أُطلق من لبنان أصاب قاعدة ميرون الجوية وتسبب بضرر

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "صاروخًا أطلق من لبنان أصاب قاعدة ميرون الجوية وتسبب في ضرر، وقمنا بالرد على مصادر إطلاق النار".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" استهداف القاعدة، فيما نشر لاحقًا مشاهد من عملية إطلاق دفعة صواريخ باتجاه قاعدة ميرون.
إلى ذلك، أشار هاغاري في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "أثمان الحرب مؤلمة وجنودنا قاتلوا ببسالة"، مشيرًا بشأن عملية المغازي إلى أنّ "مقاتلينا زرعوا عبوات ناسفة في بعض المباني وفاجأت خلية مسلحين جنودنا".
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