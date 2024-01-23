الرئاسة: مصر قادرة على حفظ أمنها القومي.. وتدعم أشقائها حال طلبوا ذلك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

وأكد : أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلبوا منها ذلك، مشددا على أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وتدعو دائما للسلام والعلاقات الطيبة، باعتبار طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

وأوضح أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوازن والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.