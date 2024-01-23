هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 200 جندي احتياط منذ بداية الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن مقتل 200 جندي احتياط إسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، منهم 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول الماضي.
وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 221 قتيلا منذ بدء الاجتياح البري فقط، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.
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