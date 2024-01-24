أسبوع الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الأربعاء 24 يناير، إلى الإثنين 29 يناير 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وحذرت الهيئة من انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واستمرار موجة الصقيع الباردة على البلاد.

طقس الأربعاء

يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50% تقريبا.

كما يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 50% تقريبا.

أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء بنسبة حدوث 40% تقريبا، وخليج السويس على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبا.

طقس الإثنين

أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.