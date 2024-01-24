بعد الخروج من كأس أفريقيا.. بلماضي يستقيل من تدريب الجزائر

وودع المنتخب الجزائري نهائيات بطولة كأس إفريقيا بعد الخسارة أمام موريتانيا 0-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "بلماضي الذي يتولى منصبه منذ اب 2018، حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر بعد فشله في تأهيل "الخضر" لثمن نهائي كأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي نظمت في الكاميرون".



وأوضح ذات المصدر، أن "بلماضي سيرسم استقالته بمجرد عودته إلى الجزائر".

وكان المنتخب الجزائري قد استهل مشواره في كأس إفريقيا بكوت ديفوار بالتعادل أولا أمام أنغولا (1-1) ثم أمام بوركينا فاسو (2-2) قبل أن ينهزم أمام موريتانيا في حين أنه كان يكفيه التعادل للتأهل.

وفي الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة، احتلت الجزائر المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين خلف أنغولا (7 نقاط)، وبوركينا فاسو (4 نقاط)، وموريتانيا (3 نقاط).

يذكر أن بلماضي كان قد قاد الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها عام 2019 في النسخة التي استضافتها مصر.

