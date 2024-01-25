شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يستعد لإطلاق أكبر مناورات منذ الحرب الباردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أول سفينة له للمشاركة في أكبر مناورات يجريها منذ عقود.

ووفقًا لمقر القوات المتحالفة في أوروبا، غادرت سفينة الإنزال الأمريكية "جنستون هيل" ميناءها في نورفولك في ولاية فيرجينيا الأمريكية يوم الأربعاء، لبدء رحلتها إلى أوروبا في أعقاب سلسلة من العمليات.

كما ستبحر فرقاطة كندية قريبا من هاليفاكس في طريقها إلى أوروبا. 90 ألف جندي ويشارك نحو 90 ألف جندي في المناورة التي تعد الأكبر، وتحمل اسم "المدافع الصامد" في نهاية مايو.

ووفقًا لمقر القيادة في مدينة مونس البلجيكية، سيبدأ أول تدريب كبير في 11 فبرايرالمقبل.

وأوضح قائد قوات حلف الناتو كريستوفر كافولي يوم الأربعا،ء أن "التحالف سيؤكد قدرته على تعزيز منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي من خلال تحركات للقوات عبر الأطلسي أنطلاقا من أمريكا الشمالية". سيناريو المناورات ووفقا لمعلومات، فإن سيناريو المناورات واسعة النطاق هو هجوم روسي على أراضي الحلفاء، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو، التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي حال تعرض أي عضو في الحلف لهجوم.

وجرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018، وتركزت تلك التدريبات على النرويج، وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.