الأونروا: عدد النازحين في جنوب قطاع غزة تجاوز 1.7 مليون نسمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مساء اليوم، أن عدد النازحين في جنوب قطاع غزة تجاوز 1.7 مليون نسمة، منهم نحو مليون نازح داخل مراكز الإيواء التابعة للأونروا، لا تصل لهم سوى أقل من 8 في المئة من احتياجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج.

وأشارت الأونروا إلى أن حالة نزوح كبيرة ما زالت مستمرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة، الذي طال مراكز الإيواء منها مركز التدريب والصناعة التابع للأونروا الذي يوجد بداخله آلاف النازحين والمنكوبين، الفارين من جحيم القذائف والصواريخ الإسرائيلية، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من النازحين بعد سقوط القذائف والصواريخ الإسرائيلية عليهم.