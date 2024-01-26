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ميليتاو يفاجئ ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479997-638418142652043379.jpg

2024-01-25 | 22:40

ميليتاو يفاجئ ريال مدريد

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يستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس، السبت المقبل، على ملعب دي جران كاناريا، ضمن الجولة 22 من .
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "خاض الفريق جلسة تدريبية غلب عليها القوة البدنية.. حيث بدأ المران بتمارين الإحماء ثم الاستحواذ على الكرة".

وأردفت: "فيدي فالفيردي عاد للتدرب مع المجموعة، بعدما غاب عن مران الأربعاء بسبب مشاكل في الفخذ، كما أكمل الحصة التدريبية بشكل طبيعي".


وأشارت الصحيفة الإسبانية: "واصل البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدير ميليتاو عملية تعافيهما، واقترب الثنائي بشكل أكبر من العودة للفريق".

وأردفت: "إيدير ميليتاو فاجأ الجهاز الفني لريال مدريد بسبب السرعة التي يتعافى بها، واقترابه من المشاركة مع الفريق الأبيض".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر جيرونا الذي لعب مباراة أكثر.

في المقابل، يقدم لاس بالماس عروضا لا بأس بها هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

ولم يخسر الملكي أمام لاس بالماس في آخر 8 مواجهات، حيث حقق الريال الفوز في 6 مباريات والتعادل في مواجهتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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