وقعت مشادات كلامية بين عدد من النواب خصوصًا النائب سليم عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال كلمة الأخير، حيث طالب رئيس الحكومة الاحترام.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب يقاطعون كلمة ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب والأخير يطالب بـ"الاحترام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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