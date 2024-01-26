أفاد عدد من سكان بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل، بحسب ما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ الجيش الاسرائيلي قام بالاتصال بهم، وطلب منهم اخلاء منازلهم فورا، قبل البدء بقصفها، مما سبب حالة من الهلع لدى المواطنين.
على الأثر قام عدد من سكان البلدة باخلاء المنازل خوفًا على ارواحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات إسرائيلية بسكان الغندورية تطلب منهم إخلاء منازلهم قبل البدء بقصفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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