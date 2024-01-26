"النشرة": مجلس النواب أقر زيادة غرامات السير 10 أضعاف وصادق على المواد من 40 إلى 52

ذكرت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​، أنّ "المجلس صدّق على المواد 40 و41 و42 بمشروع ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2024، الّتي تتعلّق بطابع المختار وبالتّصريح عن الأرباح".

وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​، إلى أنّه "تمّ وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملًا أجنبيًّا".

وأفادت بأنّ "المجلس صادق على المواد 43، 44، 45، 46 و47، حيث أُقرّت غرامات السّير في المادّة 43 وأصبحت عشرة أضعاف، كما صادق على المادّتَين المتعلّقتَين بالرّسوم على المشروبات الكحوليّة"، لافتةً إلى أنّ "المادّة 46 وضعت رسومًا على أصحاب المنتجعات البحريّة الّذين يمنعون المواطنين من النّزول إلى الشّاطئ، كما صادقت على المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلّقة بضريبة الدّخل".