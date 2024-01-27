مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من انهيار مستشفى في مدينة خان يونس، التي تشهد معارك بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وكتب جيبريسوس مساء الجمعة على موقع اكس للتواصل الاجتماعي أن مستشفى ناصر يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات.

وقد فر مئات المرضى والعاملين في المستشفى بسبب القتال وصعوبة نقل الإمدادات إليه. وقال جيبريسوس إن هناك 350 مريضا و5 آلاف نازح في المستشفى.

وأعلنت منظمات إغاثية أن الرعاية الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.

وأكدت أن هذه الهجمات الممنهجة ضد الرعاية الصحية غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن لكي يتمكن المصابون من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. لقد أصبح النظام الصحي بأكمله متوقفا عن العمل. ويعتبر هذا المستشفى هو أكبر منشأة صحية في قطاع غزة لا تزال تعمل.