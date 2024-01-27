شاهد.. الشعب الكيني يحتشد من أجل انتعاش الاقتصاد

ياسر رشاد - القاهرة - احتشد مواطني كينيا في سوق موتواتي شمال دائرة إيجيمبي، لدعم الرئيس وليام روتو اقتصاديًا.

افتتح وليام روتو، رئيس كينيا، سوق موتواتي في دائرة إيجيمبي الشمالية من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة.

وقال روتو، خلال خطابه للشعب الكيني علي هامش الافتتاح، إن سوق موتواتي ستكون من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة للبناء والتحديث حيث نسعى إلى خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال لدينا ، بما في ذلك ماما مبوغا ، في إطار أجندة التحول من أسفل إلى أعلى.

وجه رئيس كينيا، الشكر للمواطني وتجار سوق موتواتي على الاحتشاد وراء خطتنا لإنعاش الاقتصاد من القاع.

وأضاف رئيس كينيا، أن لا توفر أسواق المنتجات الطازجة الحديثة لرواد الأعمال بيئة عمل ودية فحسب ، بل إنها تولد أيضا الثروة وتوسع الفرص الاقتصادية لسكاننا المتزايدين.

سوق موتواتي

يعد سوق موتواتي، في دائرة إيجيمبي الشمالية في ميرو من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة مخصصة للبناء والتحديث حيث نسعى إلى خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال لدينا ، بما في ذلك ماما مبوغا ، في إطار أجندة التحول من أسفل إلى أعلى.

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي

سوق موتواتي