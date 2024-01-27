اخبار العالم

شاهد.. الشعب الكيني يحتشد من أجل انتعاش الاقتصاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

ياسر رشاد - القاهرة - احتشد مواطني كينيا في سوق موتواتي شمال دائرة إيجيمبي، لدعم الرئيس وليام روتو اقتصاديًا.

افتتح وليام روتو، رئيس كينيا، سوق موتواتي في دائرة إيجيمبي الشمالية من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة.

وقال روتو، خلال خطابه للشعب الكيني علي هامش الافتتاح، إن سوق موتواتي ستكون من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة للبناء والتحديث حيث نسعى إلى خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال لدينا ، بما في ذلك ماما مبوغا ، في إطار أجندة التحول من أسفل إلى أعلى.

وجه رئيس كينيا، الشكر للمواطني وتجار سوق موتواتي على الاحتشاد وراء خطتنا لإنعاش الاقتصاد من القاع.

وأضاف رئيس كينيا، أن لا توفر أسواق المنتجات الطازجة الحديثة لرواد الأعمال بيئة عمل ودية فحسب ، بل إنها تولد أيضا الثروة وتوسع الفرص الاقتصادية لسكاننا المتزايدين.

سوق موتواتي

يعد سوق موتواتي، في دائرة إيجيمبي الشمالية في ميرو من بين 500 سوق للمنتجات الطازجة مخصصة للبناء والتحديث حيث نسعى إلى خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال لدينا ، بما في ذلك ماما مبوغا ، في إطار أجندة التحول من أسفل إلى أعلى.

سوق موتواتي
a9eb1e816f.jpg
سوق موتواتي
e854730674.jpg
سوق موتواتي
9d688c7d94.jpg
سوق موتواتي
d6a72116cc.jpg
سوق موتواتي
ed9f4b8d49.jpg
سوق موتواتي
fdcc3425e3.jpg
سوق موتواتي
2fcdb136b2.jpg
سوق موتواتي
c1eef040fd.jpg
سوق موتواتي
8763e5a895.jpg
سوق موتواتي
33ac623fda.jpg
سوق موتواتي

 

4edbfe6df2.jpg
55c378238c.jpg
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا