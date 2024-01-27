السيطرة على حريق سفينة تجارية استهدفها الحوثيين في خليج عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت شركة ترافيجورا تعلن السيطرة على حريق حادث السفينة مارلين لواندا في خليج عدن ونجاة جميع طاقمها بعد تعرضها لهجوم من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وقالت شركة ترافيجورا: السفينة مارلين لواندا تبحر الآن إلى مرفأ آمن ولا توجد سفن أخرى تعمل لصالح شركتنا تعبر خليج عدن خلال في الوقت الراهن.

بدورها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة تجارية أصيبت بصاروخ على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن ما أدى لاشتعال النار فيها.

وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفن حربية تساعد في إخماد النار على متن السفينة التجارية التي أصيبت جنوب شرق عدن.