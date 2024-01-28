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جيرونا يستعيد صدارة الدوري من ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480157-638420515008271427.png

2024-01-28 | 16:09

جيرونا يستعيد صدارة الدوري من ريال مدريد

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تمكن نادي جيرونا، من استعادة صدارة ترتيب ، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق سيلتا فيجو، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.
ورفع جيرونا رصيده إلى 55 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الوصيف برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد الجولة 25 من بطولة الليغا لموسم 2024/2023.


‏ ريال مدريد سيواجه رايو فاليكانو يوم الأحد 18-2-2024 في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب دي فايكاس.

وسيلاقي نظيره سيلتا فيجو يوم 18 من الشهر ذاته.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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