جيرونا يستعيد صدارة الدوري من ريال مدريد

ورفع جيرونا رصيده إلى 55 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الوصيف برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد الجولة 25 من بطولة الليغا لموسم 2024/2023.



‏ ريال مدريد سيواجه رايو فاليكانو يوم الأحد 18-2-2024 في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب دي فايكاس.

وسيلاقي برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم 18 من الشهر ذاته.

