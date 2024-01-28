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انت الان تتابع خبر جيرونا يستعيد صدارة الدوري من ريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480157-638420515008271427.png
2024-01-28 | 16:09
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تمكن نادي جيرونا، من استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق سيلتا فيجو، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.
ورفع جيرونا رصيده إلى 55 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الوصيف برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.
فيما كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد الجولة 25 من بطولة الليغا لموسم 2024/2023.
ريال مدريد سيواجه رايو فاليكانو يوم الأحد 18-2-2024 في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب دي فايكاس.
وسيلاقي برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم 18 من الشهر ذاته.
فيما كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد الجولة 25 من بطولة الليغا لموسم 2024/2023.
ريال مدريد سيواجه رايو فاليكانو يوم الأحد 18-2-2024 في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب دي فايكاس.
وسيلاقي برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم 18 من الشهر ذاته.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد