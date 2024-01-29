انت الان تتابع خبر مسؤول أمريكي: يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الأمريكي، قوله "يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي ادى الى مقتل ثلاثة جنود امريكيين في الاردن".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء يوم الأحد، إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن هو تصعيد خطير.