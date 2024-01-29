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في إسبانيا.. راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480259-638421391166783431.jpg

2024-01-29 | 16:30

في إسبانيا.. راموس يحطم أحد أرقام ميسي القياسية

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حقق النجم الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، رقما مميزا خلال مباراة فريقه إشبيلية أمام ضيفه أوساسونا (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ22 من لكرة القدم.
وشارك سيرخيو راموس (37 عاما) في مباراته رقم 521 ضمن الدوري الإسباني "لا ليغا"، ليتجاوز زميله السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي دافع عن ألوان في 520 مباراة ضمن الدوري الإسباني.

وعاد قلب الدفاع سيرخيو راموس إلى صفوف إشبيلية بعد 18 عاما من الرحيل، حيث غادر النادي في 2005 صوب مقابل 27 مليون يورو، ومنه إلى باريس سان جيرمان عام 2021، قبل أن يعود إلى فريقه الأم عام 2023.

ويحتل إشبيلية المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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