المشدد 10 سنوات لعامل حاول هتك عرض طفلة فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد عامل، بعدما قام بجريمة هتك عرض لطفلة في مدخل منزلها بقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة الدقهلية.

أشرف على القضية المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس دائرة المحكمة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد. كما تم تسجيل الحكم برقم 7449 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "سامح.ع.ا.هـ" إلى محكمة الجنايات المختصة بعدما ارتكب جريمة هتك عرض للمجني عليها "رودينا.م.م.هـ" البالغة من العمر 18 عامًا. حسب التحقيقات، فقد قام المتهم بجذب وشل حركة الطفلة ومحاولة التعدي جنسيًا عليها بالقوة، مما أدى إلى تعرضها لإصابات.

قدمت والدة الطفلة شهادة بشهادة على واقعة الاعتداء، مؤكدة أن المتهم قام بتتبع ابنتها ومحاولة الاعتداء عليها بشكل همجي. وقد أظهر التقرير الطبي وجود إصابات على جسم الطفلة تتناسب مع محاولة الاعتداء الجنسي.

تم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة، وقد اعترف بارتكابه للجريمة عند مواجهته بالأدلة والشهادات المقدمة. وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة.