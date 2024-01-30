انت الان تتابع خبر الحوثيون: مستعدون لمواجهة طويلة الأمد مع أمريكا وبريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف محمد العاطفي في اجتماع استثنائي اليوم مع قادة القوات البحرية والدفاع الساحلي "‬لدينا الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع قوى الطغيان".

وتابع قائلا "على الأمريكي والبريطاني ومن انساق معهما، أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا جدال ولا مفاصلة فيه".



وأكد العاطفي أن اليمن "قيادة وحكومة وشعبا وجيشا وجغرافية أعلى وأقوى وأشد من أن تهزه الغارات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية".

وتابع العاطفي أن "استمرار العدوان الأمريكي - البريطاني الغادر تعد سافر لسيادة اليمن ومزعزع لأمن واستقرار المنطقة"، مستطردا بالقول "قوى العدوان غير مدركة أن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن ترعبه صواريخ وقنابل أمريكا المحرمة دوليا ولن تثنيه الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته الدينية والقومية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة والضفة الغربية والقدس".