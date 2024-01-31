الرقم مفاجأة.. مستشار رئيس الجمهورية يكشف عدد ضحايا فيروس كورونا في عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على منحه وعمرو قنديل، جائزة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية، قائلًا: "هى جائزة امتنان وشكر لجمهورية مصر العربية"

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، الثلاثاء، أن الرئيس السيسى والحكومة يعملان بشكل متبادل كما تستعين منظمة الصحة العالمية بالكوادر البشرية الطبية، موضحا أن المنظمة تضع الخطوط والاستراتيجيات وترصد الأوبئة والأمراض والأمراض المزمنة وكل الأمراض الموجودة فى العالم، وكيفية التغلب عليها.

وأكد أن هناك تعاون بين المنظمة والمكتب الإقليمى، حيث أن كل منطقة لها مكتب إقليمى والمكتب الإقليمى لمنطقة شرق المتوسط بالقاهرة، موضحا أن دول شرق المتوسط تجتمع لدراسة مشاكل المنطقة، وعلى مدى التاريخ تدعم المنظمة الدولة المصرية فى القضاء على شلل الأطفال.

وأوضح أن فيروس كورونا أصبح أحد الفيروسات التنفسية، والحمد لله مسيطرون على الموقف والحالات ليست كثيرة وشدتها أقل ومضاعفاتها أقل وخلال عام لم يتم رصد أى حالات وفاة بسبب كورونا.

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