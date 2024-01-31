مارون شماس: عودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان

أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، في مؤتمر صحفي حول التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة، إلى أنّ "قرار الإقفال ليس سهلًا وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا، رغم أنّه ليس محبّبًا".

ولفت إلى أنّ "قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه، ولا نريد أن نضرب هذا القطاع، ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحدًا".

ودعا شماس إلى "مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل".