حماس: لم يتم التوصل بعد لاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مع إسرائيل، بالرغم من التقارير القطرية عن تقدم في المحادثات بين الجانبين.

وأضاف حمدان: أنه "لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي، لا نزال في المراحل الأولى ولا يمكننا الحديث عن صفقة بعد".

وِأشار إلى أنه جرت عدة محاولات للتوصل إلى اتفاق، وأحبطها الاحتلال دائماً".

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.