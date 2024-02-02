مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 539 سلة غذائية في ولاية القضارف بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 539 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 2.927 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان 2024م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.